Новий електричний Buick продаватиметься в Китаї, а не в США

General Motors пропонує широку лінійку електромобілів у, однак бренд Buick є особливим, оскільки не пропонує жодного електромобіля в Сполучених Штатах. Раніше компанія планувала представити нову електричну модель в США, але її запуск було відкладено.

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Як зазначає Carsccops, генеральний директор GM Мері Барра натякнула, що цей крок пов'язаний з повільнішим, ніж очікувалося, впровадженням електромобілів. Однак, широко вважалося, що компанія планувала імпортувати кросовер Electra E5 з Китаю, перш ніж Сполучені Штати запровадили 100% мито на китайські електромобілі.

Тепер Buick презентував оновлену версію Electra E5. Новинка отримала новий обтічний дизайн з передньою частиною у формі акулячого носа. Також кросовер матиме інакший бампер з малими хромованими вставками. Решта деталей була значною мірою перенесена, за винятком інакших колісних дисків.

Buick додав, що запас ходу перевищуватиме 600 км. Це цілком ймовірно, оскільки поточна модель має акумуляторну батарею ємністю 79,7 кВт-год, яка забезпечує запас ходу до 620 км. Клієнтам також доступні батареї на 68,4 та 65 кВт-год. Кросовер пропонуватиметься з як з переднім, так і з повним приводом.

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У своїй найпотужнішій версії поточний E5 може розганятися від 0 до 100 км/год за 6,4 секунди. Хоча вартість автівки ще не оголошена, очікується, що вона буде відповідати ціні попередньої моделі, яка починається від 169 900 юанів (23 700 доларів).