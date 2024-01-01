General Motors відкликає пів мільйона дизельних пікапів та позашляховиків: в чому причина

Як повідомляє Motor1, General Motors відкликає 461 839 повнорозмірних вантажівок і позашляховиків Chevrolet Silverado та GMC Sierra, що зійшли з конвеєра з 2020 по 2022 роки, включаючи моделі 1500, 2500, 3500. Також відкликаються Chevrolet Suburban і Tahoe, GMC Yukon і Cadillac Escalade 2021 року.

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Причиною є дефект регулюючого клапана в їх коробках передач, який, через надмірний знос, може спричинити різке перемикання передач. Документи Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) свідчать, що це може призвести до ситуації, коли різке перемикання на нижчу передачу може заблокувати задні колеса.

GM вперше повідомив про потенційну проблему в червні 2024 року після того, як автовиробник отримав інформацію про інцидент за участю GMC Sierra 2500 2021 року, що тягнув причіп. Початкове розслідування, проведене компанією, показало, що потенційне блокування не є достатньо тривалим, щоб спричинити втрату контролю, але подальший аналіз зрештою виявив інше.

Станом на середину вересня GM зафіксував 1888 повідомлень про блокування, можливо пов’язані з цією проблемою. Серед них було кілька повідомлень про пошкодження майна внаслідок з’їзду транспортних засобів з дороги. Є три повідомлення про легкі травми, пов’язані з блокуванням, хоча жодне не сталося через зіткнення.

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В рамках відкликання GM оновить програмне забезпечення блоку керування авто, яке стежитиме за надмірним зносом клапанів й некоректним перемиканням передач. Теоретично система сповіщатиме власника приблизно за 15 тисяч кілометрів пробігу до потенційного блокування й обмежуватиме трансмісію п’ятою передачею.