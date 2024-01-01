Новый электрический Buick будет продаваться в Китае, а не в США

General Motors предлагает широкую линейку электромобилей в, однако бренд Buick является особенным, поскольку не предлагает ни одного электромобиля в Соединенных Штатах. Ранее компания планировала представить новую электрическую модель в США, но ее запуск был отложен.

Читайте также: Buick основал собственный суббренд электрифицированных авто в Китае

Как отмечает Carsccops, генеральный директор GM Мэри Барра намекнула, что этот шаг связан с более медленным, чем ожидалось, внедрением электромобилей. Однако, широко считалось, что компания планировала импортировать кроссовер Electra E5 из Китая, прежде чем Соединенные Штаты ввели 100% пошлину на китайские электромобили.

Теперь Buick презентовал обновленную версию Electra E5. Новинка получила новый обтекаемый дизайн с передней частью в форме акульего носа. Также кроссовер будет иметь иной бампер с малыми хромированными вставками. Остальные детали были в значительной степени перенесены, за исключением иных колесных дисков.

Buick добавил, что запас хода будет превышать 600 км. Это вполне вероятно, поскольку текущая модель имеет аккумуляторную батарею емкостью 79,7 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 620 км. Клиентам также доступны батареи на 68,4 и 65 кВт-ч. Кроссовер будет предлагаться с как с передним, так и с полным приводом.

Также интересно: Generals Motors отзывает полмиллиона дизельных пикапов и внедорожников

В своей самой мощной версии текущий E5 может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,4 секунды. Хотя стоимость автомобиля еще не объявлена, ожидается, что она будет соответствовать цене предыдущей модели, которая начинается от 169 900 юаней (23 700 долларов).