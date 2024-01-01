Буковинские автоперевозчики снова солидно пополнили автопарк ВСУ

В список переданного вошли магистральные тягачи, джипы, прицепы, полуприцепы и другие транспортные средства, в т.ч. с высокой проходимостью. Каждый из автомобилей соответствует логистической специфике армейцев.

О таком знаковом событии на своей странице Facebook в субботу рассказал начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк и продублировала пресс-служба этого учреждения.

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Это не первый транспортный транш перевозчиков для подразделений различных Сил обороны. Работа ведется постоянно. За время полномасштабной войны ОО "Буковинские международные перевозчики" выкупили за пределами Украины или вывели из оборота в собственных автопарках и передали для армии более 400 автомобилей.

По словам председателя буковинского отделения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Дмитрия Стрильчука, перевозчики "понимают необходимость такой помощи, ведь много близких и коллег-перевозчиков сейчас воюют, поэтому и в дальнейшем будут продолжать это важное дело".

Техника разноцветная, разноразмерная, но для армейских транспортно-логистических задач пригодна. Фото: Черновицкая ОВА

Приготовленные для передачи автомобили закуплены за рубежом. Они еще сохранили оригинальную покраску, корпоративную символику европейских транспортных компаний и кое-где оригинальные регистрационные знаки государственного учета.

Добрая половина машин, как видно из фото, относится к грузовому сегменту техники средней и тяжелой размерной группы. В основном там бортовые и тентовые автомобили, хотя есть и магистральные тягачи. Это в основном техника MAN, Iveco, Renault, Mercedes-Benz.

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В группе легких коммерческих машин выделялись фургоны и бортовые автомобили Mercedes-Benz, Volkswagen, Volkswagen Renault, Citroën. В основном там стояли версии с однорядной кабиной. Хотя в глаза бросался бортовой Citroën с двухрядным салоном.