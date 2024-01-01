Буковинські автоперевізники знову солідно поповнили автопарк ЗСУ

До списку переданого увійшли магістральні тягачі, джипи, причепи, напівпричепи та інші транспортні засоби, в т.ч. з високою прохідністю. Кожен з автомобілів відповідає логістичній специфіці армійців.

Про таку знакову подію на своїй сторінці Facebook у суботу розповів начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк та продублювала пресслужба цієї установи.

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Це не перший транспортний транш перевізників для підрозділів різних Сил оборони. Робота ведеться постійно. За час повномасштабної війни ГО "Буковинські міжнародні перевізники" викупили за межами України чи вивели з обігу у власних автопарках й передали для армії понад 400 автомобілів.

За словами голова буковинського відділення Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Дмитра Стрільчука, перевізники "розуміють необхідність такої допомоги, адже багато близьких і колег-перевізників зараз воюють, тож і надалі продовжуватимуть цю важливу справу".

Техніка різнобарвна, різнорозмірна, але для армійських транспортно-логістичних завдань придатна. Фото: Чернівецька ОВА

Приготовлені для передачі автомобілі закуплені за кордоном. Вони ще зберегли оригінальне фарбування, корпоративну символіку європейських транспортних компаній та подекуди оригінальні реєстраційні знаки державного обліку.

Добра половина машин, як видно з фото, належить до вантажного сегмента техніки середньої та важкої розмірної групи. В основному там бортові й тентові автомобілі, хоча є й магістральні тягачі. Це здебільшого техніка MAN, Iveco, Renault, Mercedes-Benz.

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В групі легких комерційних машин виділялися фургони та бортові автомобілі Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Citroën. Здебільшого там стояли версії з однорядною кабіною. Хоча в очі впадав бортовий Citroën з дворядним салоном.