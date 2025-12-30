BYD готовит новый доступный электрокроссовер: шпионские фото

Yuan - одна из ключевых модельных линеек серии BYD Dynasty, ориентированной на массовый сегмент электромобилей. Сейчас она включает Yuan Up и Yuan Plus, которые на глобальных рынках известны как Atto 2 и Atto 3. Появление Yuan Max означает логичный шаг вверх - больший кузов, просторный салон и, вероятно, широкий набор опций.

Внешность: знакомый стиль, но большие масштабы

Как пишет CarNewsChina, на шпионских фото, опубликованных Autohome 30 декабря, заметно, что Yuan Max сохраняет фирменную стилистику Dynasty. Передняя часть получила вытянутые фары, массивный трапециевидный воздухозаборник и сдержанно агрессивный дизайн. Кроссовер оснащен обычными боковыми зеркалами, рейлингами на крыше и камерами мониторинга слепых зон, встроенными в передние крылья.

Особое внимание привлекают дверные ручки традиционного типа с механической разблокировкой - решение, соответствующее новым регуляторным требованиям в Китае. Линия крыши выглядит немного изогнутой, а общие пропорции намекают на увеличенное пространство в салоне. Официальные габариты еще не обнародованы, но ожидается, что длина кузова будет находиться между 4455 мм (Atto 3) и 4775 мм (Sealion 6).

Не исключено, что Yuan Max может получить третий ряд сидений, ведь на фото заметен дополнительный запас пространства над головой. Интересно, что по силуэту Yuan Max очень близок к BYD Sealion 05, с которым, предположительно, будет делить платформу. Обе модели имеют схожие пропорции кузова.

Интерьер: знакомая эргономика с новыми акцентами

Салон Yuan Max оформлен в современном стиле BYD, но с несколькими новыми элементами. Водителя встречает двухспицевый руль с эмблемой 元 (Yuan). За ним расположена компактная цифровая панель приборов, а селектор трансмиссии интегрирован в рулевую колонку. В центре консоли - фирменный поворотный плавающий дисплей BYD, который стал визитной карточкой бренда. Центральный тоннель получил просторное отделение для хранения, беспроводную зарядку для смартфона, физические кнопки управления и два подстаканника. Дверные карты выглядят более премиальными благодаря хромированным ручкам и улучшенным материалам отделки.

Силовой агрегат и запас хода

Ожидается, что BYD Yuan Max будет использовать современные электрические компоненты бренда, знакомые по Sealion 05 EV. Базовая версия, вероятно, получит электромотор мощностью 140 кВт (188 л.с.), установленный на задней оси. Он работает в паре с LFP-батареей емкостью 50 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 430 км по циклу CLTC. Более мощная модификация может развивать 160 кВт (215 л.с.) и комплектоваться батареей на 60,9 кВт-ч, увеличивая запас хода до 520 км. Такая конфигурация сделает Yuan Max привлекательным вариантом для семейного использования и дальних поездок.

Чего ждать дальше

Официальная премьера BYD Yuan Max в Китае, вероятно, состоится уже в ближайшие месяцы. Учитывая быстрое расширение модельного ряда BYD, новый кроссовер имеет все шансы стать важным игроком в среднем сегменте электрических SUV.