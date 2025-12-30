BYD готує новий доступний електрокросовер: шпигунські фото

Yuan — одна з ключових модельних лінійок серії BYD Dynasty, орієнтованої на масовий сегмент електромобілів. Наразі вона включає Yuan Up та Yuan Plus, які на глобальних ринках відомі як Atto 2 та Atto 3. Поява Yuan Max означає логічний крок угору — більший кузов, просторіший салон і, ймовірно, ширший набір опцій.

Читайте також: BYD випустила моторну оливу для гібридів у співпраці з Mobil

Зовнішність: знайомий стиль, але більші масштаби

Як пише CarNewsChina, на шпигунських фото, опублікованих Autohome 30 грудня, помітно, що Yuan Max зберігає фірмову стилістику Dynasty. Передня частина отримала витягнуті фари, масивний трапецієподібний повітрозабірник і стримано агресивний дизайн. Кросовер оснащений звичайними бічними дзеркалами, рейлінгами на даху та камерами моніторингу сліпих зон, вбудованими в передні крила.

Особливу увагу привертають дверні ручки традиційного типу з механічним розблокуванням — рішення, що відповідає новим регуляторним вимогам у Китаї. Лінія даху виглядає трохи вигнутою, а загальні пропорції натякають на збільшений простір у салоні. Офіційні габарити ще не оприлюднені, але очікується, що довжина кузова знаходитиметься між 4455 мм (Atto 3) та 4775 мм (Sealion 6).

Не виключено, що Yuan Max може отримати третій ряд сидінь, адже на фото помітний додатковий запас простору над головою. Цікаво, що за силуетом Yuan Max дуже близький до BYD Sealion 05, з яким, імовірно, ділитиме платформу. Обидві моделі мають схожі пропорції кузова.

Інтер’єр: знайома ергономіка з новими акцентами

Салон Yuan Max оформлений у сучасному стилі BYD, але з кількома новими елементами. Водія зустрічає двоспицеве кермо з емблемою 元 (Yuan). За ним розташована компактна цифрова панель приладів, а селектор трансмісії інтегрований у рульову колонку. У центрі консолі — фірмовий поворотний плаваючий дисплей BYD, який став візитівкою бренду. Центральний тунель отримав просторе відділення для зберігання, бездротову зарядку для смартфона, фізичні кнопки керування та два підсклянники. Дверні карти виглядають більш преміальними завдяки хромованим ручкам і покращеним матеріалам оздоблення.

Силовий агрегат і запас ходу

Очікується, що BYD Yuan Max використовуватиме сучасні електричні компоненти бренду, знайомі за Sealion 05 EV. Базова версія, ймовірно, отримає електромотор потужністю 140 кВт (188 к.с.), встановлений на задній осі. Він працює в парі з LFP-батареєю ємністю 50 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 430 км за циклом CLTC. Більш потужна модифікація може розвивати 160 кВт (215 к.с.) та комплектуватися батареєю на 60,9 кВт-год, збільшуючи запас ходу до 520 км. Така конфігурація зробить Yuan Max привабливим варіантом для сімейного використання та далеких поїздок.

Також цікаво: BYD представить нові електромобілі: седан Seal 08 та кросовер Sealion 08

Чого чекати далі

Офіційна прем’єра BYD Yuan Max у Китаї, ймовірно, відбудеться вже найближчими місяцями. З огляду на швидке розширення модельного ряду BYD, новий кросовер має всі шанси стати важливим гравцем у середньому сегменті електричних SUV.