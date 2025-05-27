BYD выпустит абсолютно новый пикап

Как пишет CarNewsChina, по слухам, новинка построена на платформе DMO, используемой в BYD Shark. На фото заметно, что модель получила четкие дизайнерские черты линейки BYD Dynasty, хотя камуфляж скрывает основные элементы экстерьера.

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Хотя компания официально не подтвердила эту информацию, сходство платформы и дизайна указывает на то, что новый пикап, по сути, является переименованным Shark, адаптированным для китайских покупателей.Под капотом BYD Shark – плагин-гибридная силовая установка, что позволяет пикапу достигать первой сотни за 5,7 секунды и преодолеть до 100 километров на электрической тяге.

BYD Shark

При этом общий запас хода составляет до 840 километров при полном баке топлива и с заряженной батареей. Цена Shark на наиболее популярных для модели рынках – в Мексике и Австралии, составляет почти 55 500 долларов. Однако, ожидается, что китайская версия будет более конкурентоспособной благодаря отсутствию импортных пошлин и текущей ценовой стратегии BYD в Китае.

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По оценкам экспертов, ценовой диапазон новинки в Китае будет варьироваться от 200 000 до 250 000 юаней (от 27 760 до 34 700 долларов). Официальной даты презентации еще нет, но поговаривают, что автопроизводитель готовится вывести новый грузовик на внутренний рынок уже во второй половине этого года