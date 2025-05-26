BYD Han стал гибридным

Как пишет CarNewsChina, плагин-гибридная версия имеет ценовой диапазон от 209 800 до 259 800 юаней (29 100 – 36 000 долларов) в вариантах с передним и полным приводом и запасом хода на электротяге 200 км и 180 км соответственно. Автомобиль позиционируется как полноразмерный седан, ведь имеет размеры в 5050/1960/1505 мм соответственно.

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Колесная база – 2970 мм, а снаряженная масса составляет 2235 килограммов. Внешность модели отличается отсутствием датчика LiDAR на крыше. Ожидается, что базовая версия получит передовую систему помощи водителю BYD “God's Eye C” Pure Vision.

BYD Han L DM-p использует гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового турбодвигателя и двух электромоторов, питающихся от LFP-батареи Blade емкостью 29,5 кВт-ч. Она обеспечивает до 145 километров запаса хода.

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Мощность электромоторов составляет 200 кВт (268 л.с.), а двигателя внутреннего сгорания – 154 лошадиные силы. Из-за этого время разгона автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды, а максимальная скорость - 200 км/ч.