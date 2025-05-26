BYD Han став гібридним

Як пише CarNewsChina, плагін-гібридна версія має ціновий діапазон від 209 800 до 259 800 юанів (29 100 – 36 000 доларів) у варіантах з переднім та повним приводом й запасом ходу на електротязі 200 км та 180 км відповідно. Автівка позиціонується як повнорозмірний седан, адже має розміри в 5050/1960/1505 мм відповідно.

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Колісна база – 2970 мм, а споряджена маса становить 2235 кілограмів. Зовнішність моделі відрізняється відсутністю датчика LiDAR на даху. Очікується, що базова версія отримає передову систему допомоги водієві BYD “God's Eye C” Pure Vision.

BYD Han L DM-p використовує гібридну установку, що складається з 1,5-літрового турбодвигуна й двох електромоторів, що живляться від LFP-батареї Blade ємністю 29,5 кВт-год. Вона забезпечує до 145 кілометрів запасу ходу.

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Потужність електромоторів становить 200 кВт (268 к.с.), а двигуна внутрішнього згорання – 154 кінські сили. Через це час розгону автомобіля від 0 до 100 км/год займає всього 3,9 секунди, а максимальна швидкість — 200 км/год.