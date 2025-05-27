BYD випустить абсолютно новий гібридний пікап

Як пише CarNewsChina, за чутками, новинка побудована на платформі DMO, що використовується в BYD Shark. На фото помітно, що модель отримала чіткі дизайнерські риси лінійки BYD Dynasty, хоча камуфляж приховує основні елементи екстер’єру.

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Хоча компанія офіційно не підтвердила цю інформацію, схожість платформи та дизайну вказує на те, що новий пікап, по суті, є перейменованим Shark, адаптованим для китайських покупців.Під капотом BYD Shark – плагін-гібридна силова установка, що дозволяє пікапу досягати першої сотні за 5,7 секунди та подолати до 100 кілометрів на електричній тязі.

BYD Shark

Водночас загальний запас ходу становить до 840 кілометрів при повному баці пального та з зарядженою батареєю. Ціна Shark на найбільш популярних для моделі ринках – у Мексиці та Австралії, становить майже 55 500 доларів. Однак, очікується, що китайська версія буде більш конкурентоспроможною завдяки відсутності імпортних мит та поточній ціновій стратегії BYD у Китаї.

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За оцінками експертів, ціновий діапазон новинки в Китаї варіюватиметься від 200 000 до 250 000 юанів (від 27 760 до 34 700 доларів). Офіційної дати презентації ще немає, але подейкують, що автовиробник готується вивести нову вантажівку на внутрішній ринок вже у другій половині цього року