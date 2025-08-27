BYD избегает тарифов, экспортируя в ЕС электромобили с завода в Таиланде

Как пишет CarNewsChina, первая партия компактных электрических хэтчбеков Dolphin отправилась в Европу на борту собственного судна компании BYD Zhengzhou. Отмечается, что это первый случай, когда судно отправилось в рейс из Таиланда в Европу.

Электромобили были собраны на заводе в Районге, который начал работу в июле 2024 года и является первым полностью собственным заводом BYD по производству легковых автомобилей за пределами Китая. С годовой производственной мощностью 150 000 автомобилей, объект обслуживает как местный тайский рынок, так и экспортные товары.

В июле тайский завод достиг отметки в 90 000 поставок. “После поставки нашего 90 000-го NEV в июле мы снова достигаем прорыва. Экспорт моделей Dolphin тайского производства в Европу не только является еще одним шагом вперед в стратегии глобализации BYD, но и подчеркивает жизненно важную роль Таиланда в мировой цепочке поставок электромобилей”, – сказал Ке Юбин, генеральный менеджер BYD Thailand.

В прошлом году Европейский Союз ввел антисубсидийные тарифы против электромобилей китайского производства. Поскольку BYD сотрудничала со следствием, они столкнулись с более низким дополнительным тарифом в размере 20,7% в дополнение к существующей 10% пошлине.