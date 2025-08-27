BYD уникає тарифів, експортуючи в ЄС електромобілі з заводу в Таїланді

Як пише CarNewsChina, перша партія компактних електричних хетчбеків Dolphin вирушила до Європи на борту власного судна компанії BYD Zhengzhou. Зазначається, що це перший випадок, коли судно вирушило в рейс з Таїланду до Європи.

Електромобілі були зібрані на заводі у Районзі, який розпочав роботу в липні 2024 року і є першим повністю власним заводом BYD з виробництва легкових автомобілів за межами Китаю. З річною виробничою потужністю 150 000 автомобілів, об'єкт обслуговує як місцевий тайський ринок, так і експортні товари.

У липні тайський завод досяг позначки в 90 000 поставок. “Після поставки нашого 90 000-го NEV у липні ми знову досягаємо прориву. Експорт моделей Dolphin тайського виробництва до Європи не лише є ще одним кроком вперед у стратегії глобалізації BYD, але й підкреслює життєво важливу роль Таїланду у світовому ланцюжку поставок електромобілів”, – сказав Ке Юбін, генеральний менеджер BYD Thailand.

Торік Європейський Союз запровадив антисубсидійні тарифи проти електромобілів китайського виробництва. Оскільки BYD співпрацювала зі слідством, вони зіткнулися з нижчим додатковим тарифом у розмірі 20,7% на додаток до існуючого 10% мита.