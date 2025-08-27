Укр
BYD уникає тарифів, експортуючи в ЄС електромобілі з заводу в Таїланді

Повідомляється, що компанія BYD вперше почала поставки автомобілів тайського виробництва до Європи. Цього тижня автовиробник відправив понад 900 одиниць BYD Dolphin до Німеччини, Бельгії та Великої Британії.
BYD знайшла спосіб, як обходити мита ЄС на електромобілі - Auto24

ФОТО: BYD|

BYD Dolphin

Данило Северенчук
logo27 серпня, 19:40
logo0 хв

Як пише CarNewsChina, перша партія компактних електричних хетчбеків Dolphin вирушила до Європи на борту власного судна компанії BYD Zhengzhou. Зазначається, що це перший випадок, коли судно вирушило в рейс з Таїланду до Європи.

Електромобілі були зібрані на заводі у Районзі, який розпочав роботу в липні 2024 року і є першим повністю власним заводом BYD з виробництва легкових автомобілів за межами Китаю. З річною виробничою потужністю 150 000 автомобілів, об'єкт обслуговує як місцевий тайський ринок, так і експортні товари.

У липні тайський завод досяг позначки в 90 000 поставок. “Після поставки нашого 90 000-го NEV у липні ми знову досягаємо прориву. Експорт моделей Dolphin тайського виробництва до Європи не лише є ще одним кроком вперед у стратегії глобалізації BYD, але й підкреслює життєво важливу роль Таїланду у світовому ланцюжку поставок електромобілів”, – сказав Ке Юбін, генеральний менеджер BYD Thailand.

Торік Європейський Союз запровадив антисубсидійні тарифи проти електромобілів китайського виробництва. Оскільки BYD співпрацювала зі слідством, вони зіткнулися з нижчим додатковим тарифом у розмірі 20,7% на додаток до існуючого 10% мита.

