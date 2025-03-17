BYD показал на видео новый кроссовер Sealion 05 EV

Компания BYD показала на видео Sealion 05 EV, полностью новую электрическую модель SUV, которая станет дополнением к линейке Oceal.

Sealion 05 EV станет третьей моделью в серии Sealion от BYD после Sealion 07 EV и Sealion 05 DM-i, сообщает CnEVPost.

Кстати BYD лидирует в Украине по количеству ввезенных китайских авто

В минувшие выходные китайский производитель транспортных средств на новой энергии (NEV) опубликовал видео на Weibo, в котором показаны некоторые детали внешнего вида Sealion 05 EV.

Видео также показывает, что Sealion 05 EV будет иметь интеллектуальную систему вождения BYD God's Eye.

15 марта Чжан Чжо, генеральный менеджер отдела продаж серии Oceal BYD, заявил, что Sealion 05 EV будет дополнением к модельному ряду Sealion, и поделился тремя эскизами дизайна модели.

Компания BYD еще не опубликовала больше информации о Sealion 05 EV, электрический внедорожник, но он уже вошел в нормативный каталог Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) в декабре прошлого года.

Как определить, подходят ли шины к электромобилю? Обычно на них есть пометка EV. Также будьте уверены, что все легковые шины что все легковые шины Continental сделаны с учетом их использования электромобилями. Рекламная информация

Автомобиль будет предлагаться с двумя вариантами запаса хода, с емкостью аккумуляторной батареи 50,048 кВт-ч и 60,928 кВт-ч, и запасом хода 430 км и 520 км соответственно.

Также интересно BYD Seal признан "японским электромобилем года"

Sealion 05 DM-i, выпущен 23 сентября 2024 года, оснащен новейшей гибридной технологией BYD DM 5.0.

В дополнение к Sealion 05 DM-i, модельный ряд BYD Sealion включает Sealion 07 EV - первую модель полностью электрической платформы BYD e-Platform 3.0 Evo.

Sealion 07 EV является конкурентом модели Y от Tesla с начальной ценой от 189 800 юаней (26 220 долларов) в Китае. Ожидается, что меньший Sealion 05 EV будет иметь цену около 150 000 юаней, учитывая меньшие размеры.