BYD показав на відео новий кросовер Sealion 05 EV

Компанія BYD показала на відео Sealion 05 EV, повністю нову електричну модель SUV, яка стане доповненням до лінійки Oceal.

Sealion 05 EV стане третьою моделлю в серії Sealion від BYD після Sealion 07 EV і Sealion 05 DM-i, повідомляє CnEVPost.

До речі BYD лідирує в Україні за кількістю ввезених китайських авто

Минулими вихідними китайський виробник транспортних засобів на новій енергії (NEV) опублікував відео на Weibo, в якому показано деякі деталі зовнішнього вигляду Sealion 05 EV.

Відео також показує, що Sealion 05 EV буде мати інтелектуальну систему водіння BYD God's Eye.

15 березня Чжан Чжо, генеральний менеджер відділу продажів серії Oceal BYD, заявив, що Sealion 05 EV буде доповненням до модельного ряду Sealion, і поділився трьома ескізами дизайну моделі.

Компанія BYD ще не опублікувала більше інформації про Sealion 05 EV, електричний позашляховик, але він вже увійшов до нормативного каталогу Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) у грудні минулого року.

Як визначити, чи підходять шини до електромобіля? Зазвичай на них є позначка EV. Також будьте впевнені, що всі легкові шини Continental зроблені з урахуванням їх використання електромобілями. Рекламна інформація

Автомобіль буде пропонуватися з двома варіантами запасу ходу, з ємністю акумуляторної батареї 50,048 кВт-год і 60,928 кВт-год, і запасом ходу 430 км і 520 км відповідно.

Також цікаво BYD Seal визнано "японським електромобілем року"

Sealion 05 DM-i, випущений 23 вересня 2024 року, оснащений новітньою гібридною технологією BYD DM 5.0.

На додаток до Sealion 05 DM-i, модельний ряд BYD Sealion включає Sealion 07 EV — першу модель повністю електричної платформи BYD e-Platform 3.0 Evo.

Sealion 07 EV є конкурентом моделі Y від Tesla з початковою ціною від 189 800 юанів (26 220 доларів) у Китаї. Очікується, що менший Sealion 05 EV буде мати ціну близько 150 000 юанів, враховуючи менші розміри.