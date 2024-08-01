BYD представила электрический хэтчбек стоимостью от 9700 долларов

Как передает CarNewsChina обновленный Seagull претерпел едва заметный редизайн. Хэтчбек доступен в трех комплектациях: Vitality Edition, Freedom Edition и Flying Edition.

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Базовый и средний вариант оснащения используют батареей емкостью 30,08 кВт-ч и имеют запас хода до 305 км, тогда как топовый вариант Flying Edition имеет большую батарею на 38,88 кВт-ч и запас хода до 405 км. Мощность двигателя составляет 74 лошадиных сил.

Обновленный электромобиль доступен в четырех новых цветах экстерьера: арктический синий, теплый солнечный белый, полярная ночь черный и персиковый розовый; а также два цвета салона: Deep Ocean Blue и Dune Pink. Самым заметным изменением экстерьера является замена логотипа "BUILD YOUR DREAMS" на "BYD". Дизайн передней части остался без изменений.

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Стиль интерьера также остался от предыдущей версии с 7-дюймовым экраном приборной панели и 10,1-дюймовым поворотным дисплеем управления мультимедиа. Версии Freedom Edition и Flying Edition оснащены панелью беспроводной зарядки, обогревом передних сидений и электрической регулировкой водительского сиденья по шести направлениям