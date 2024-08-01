BYD представила електричний хетчбек вартістю від 9700 доларів

Як передає CarNewsChina оновлений Seagull зазнав ледь помітного редизайну. Хетчбек доступний у трьох комплектаціях: Vitality Edition, Freedom Edition й Flying Edition.

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Базовий та середній варіант оснащення використовують батареєю ємністю 30,08 кВт-год й мають запас ходу до 305 км, тоді як топовий варіант Flying Edition має більшу батареєю на 38,88 кВт-год й запас ходу до 405 км. Потужність двигуна становить 74 кінських сил.

Оновлений електромобіль доступний у чотирьох нових кольорах екстер’єру: арктичний синій, теплий сонячний білий, полярна ніч чорний і персиковий рожевий; а також два кольори салону: Deep Ocean Blue і Dune Pink. Найпомітнішою зміною екстер’єру є заміна логотипу «BUILD YOUR DREAMS» на «BYD». Дизайн передньої частини залишився без змін.

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Стиль інтер’єру також залишився від попередньої версії з 7-дюймовим екраном приборної панелі й 10,1-дюймовим поворотним дисплеєм керування мультимедіа. Версії Freedom Edition і Flying Edition оснащені панеллю бездротової зарядки, обігрівом передніх сидінь та електричним регулюванням водійського сидіння за шістьма напрямками