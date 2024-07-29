BYD розпочала виробництво першого власного електричного суперкара

Бренд Yangwang був створений в січні 2023 року для виробництва преміальних автомобілів BYD. В той самий час компанія презентувала перший спорткар U9 та позашляховик U8, який має конкурувати з електричним G-Class.

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Як повідомляє Electrek, BYD вже відкрила попередні замовлення на U9. Вартість моделі починається з 233 000 доларів. Автовиробник каже, що перші автомобілі надійдуть до дилерів вже в середині серпня, а покупці матимуть змогу перевірити час поставок онлайн.

BYD Yangwang U9

Для цього компанія створила додаток Yangwang. У разі запізнення доставки BYD компенсує покупцям 2000 кредитів, що еквівалентно 27 доларам на день.

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Автомобіль має батарею ємністю 80 кВт-год, яка забезпечує запас ходу до 450 км (за даними CLTC). Він також підтримує швидку зарядку від 30% до 80% за 10 хвилин. Потужність в 1287 кінських сил надходить від 4 електромоторів. Це дозволяє U9 досягати 100 км/год всього за 2,36 секунди.