BYD начала производство первого собственного электрического суперкара

Бренд Yangwang был создан в январе 2023 года для производства премиальных автомобилей BYD. В то же время компания представила первый спорткар U9 и внедорожник U8, который должен конкурировать с электрическим G-Class.

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Как сообщает Electrek, BYD уже открыла предварительные заказы на U9. Стоимость модели начинается с 233 000 долларов. Автопроизводитель говорит, что первые автомобили поступят к дилерам уже в середине августа, а покупатели смогут проверить время поставок онлайн.

BYD Yangwang U9

Для этого компания создала приложение Yangwang. В случае опоздания доставки BYD компенсирует покупателям 2000 кредитов, что эквивалентно 27 долларам в день.

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Автомобиль имеет батарею емкостью 80 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 450 км (по данным CLTC). Он также поддерживает быструю зарядку от 30% до 80% за 10 минут. Мощность в 1287 лошадиных сил поступает от 4 электромоторов. Это позволяет U9 достигать 100 км/ч всего за 2,36 секунды.