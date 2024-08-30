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BYD представила собственный хот-хэтч Seal 06 GT за 21 150 долларов

Компания BYD официально представила собственный высокопроизводительный электрический хэтчбек под названием Seal 06 GT. Автопроизводитель не объявил уровни комплектаций, однако заявил, что стоимость модели будет начинаться с 21 150 долларов.
BYD Seal 06 GT: фото, характеристики, цена - Auto24

ФОТО: BYD|

BYD Seal 06 GT

Даниил Северенчук
logo30 августа, 13:30
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Как сообщает CnEVPost, BYD говорит, что новинка станет первой моделью GT (Grand Tourer) для молодежи и первым в отрасли заднеприводным, полностью электрическим хэтчбеком.

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В основу автомобиля положена полностью электрическая платформа BYD e-Platform 3.0 Evo. Габаритные размеры Seal 06 GT составляют 4630 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1490 мм в высоту. В то же время колесная база - 2820 миллиметров. Это означает, что модель является конкурентом Volkswagen Golf.

Seal 06 GT доступен в вариантах с одним и двумя двигателями. Заднеприводная версия имеет два разных электромотора с максимальной мощностью в 217 и 225 л.с. соответственно. Полноприводная модель имеет передний и задние двигатели с мощностью 150 и 271 “лошадок”.

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800 В архитектура позволяет автомобилю заряжаться от 30 до 80% всего за 20 минут. Компания BYD также говорит, что с 80 до 100 процентов время зарядки занимает всего 18 минут. Больше подробностей о новой модели объявят позже.

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