BYD представила собственный хот-хэтч Seal 06 GT за 21 150 долларов

Как сообщает CnEVPost, BYD говорит, что новинка станет первой моделью GT (Grand Tourer) для молодежи и первым в отрасли заднеприводным, полностью электрическим хэтчбеком.

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В основу автомобиля положена полностью электрическая платформа BYD e-Platform 3.0 Evo. Габаритные размеры Seal 06 GT составляют 4630 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1490 мм в высоту. В то же время колесная база - 2820 миллиметров. Это означает, что модель является конкурентом Volkswagen Golf.

Seal 06 GT доступен в вариантах с одним и двумя двигателями. Заднеприводная версия имеет два разных электромотора с максимальной мощностью в 217 и 225 л.с. соответственно. Полноприводная модель имеет передний и задние двигатели с мощностью 150 и 271 “лошадок”.

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800 В архитектура позволяет автомобилю заряжаться от 30 до 80% всего за 20 минут. Компания BYD также говорит, что с 80 до 100 процентов время зарядки занимает всего 18 минут. Больше подробностей о новой модели объявят позже.