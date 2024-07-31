BYD стала партнером одной из крупнейших компаний такси

Как сообщает CarNewsChina, сначала электромобили BYD появятся в Европе и Латинской Америке – ведущих рынках для Uber. Отмечается, что партнерство со временем распространится на другие страны, включая Канаду, Ближний Восток, Австралию и Новую Зеландию.

Читайте также: BYD представила электрический хэтчбек стоимостью от 9700 долларов

Кроме того, Uber и BYD планируют интегрировать транспортные средства BYD с технологиями автономного управления в платформу заказа поездок и работать вместе над разработкой полностью автономных транспортных средств.

Также компании сообщили, что партнерство будет поддерживать переход к электромобилям, предлагая водителям скидки на техническое обслуживание, зарядку, финансирование и лизинг, в зависимости от рынка.

"Часто это первое знакомство клиента с электромобилем, поэтому в сочетании со сниженными затратами на эксплуатацию для водителей это прекрасно для тех, кто хочет почувствовать ведущие технологии BYD", — сказал журналистам Drive представитель BYD в Австралии.

Также интересно: В Украине появилась Tesla Cybertruck: видео

В то же время в США Uber и в дальнейшем будет сотрудничать с Tesla. Ожидается, что компания планирует представить свой продукт роботакси в октябре. Несмотря на то, что в прошлом году BYD опередил Tesla как крупнейшего в мире производителя электромобилей, американский автопроизводитель вернул себе первую позицию.