BYD стала партнером однієї з найбільших компаній таксі

Як повідомляє CarNewsChina, спершу електромобілі BYD з’являться в Європі та Латинській Америці – провідних ринках для Uber. Зазначається, що партнерство з часом пошириться на інші країни, включаючи Канаду, Близький Схід, Австралію та Нову Зеландію.

Читайте також: BYD представила електричний хетчбек вартістю від 9700 доларів

Крім того, Uber і BYD планують інтегрувати транспортні засоби BYD з технологіями автономного керування в платформу замовлення поїздок і працювати разом над розробкою повністю автономних транспортних засобів.

Також компанії повідомили, що партнерство підтримуватиме перехід до електромобілів, пропонуючи водіям знижки на технічне обслуговування, зарядку, фінансування та лізинг, залежно від ринку.

«Часто це перше знайомство клієнта з електромобілем, тому в поєднанні зі зниженими витратами на експлуатацію для водіїв це чудово для тих, хто хоче відчути провідні технології BYD», —сказав журналістам Drive представник BYD в Австралії.

Також цікаво: В Україні з'явилась Tesla Cybertruck: відео

Водночас в США Uber й надалі співпрацюватиме з Tesla. Очікується, що компанія планує представити свій продукт роботаксі у жовтні. Попри те, що минулого року BYD випередив Tesla як найбільшого у світі виробника електромобілів, американський автовиробник повернув собі першу позицію.