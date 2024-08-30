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BYD представила власний хот-хетч Seal 06 GT за 21 150 доларів

Компанія BYD офіційно представила власний високопродуктивний електричний хетчбек під назвою Seal 06 GT. Автовиробник не оголосив рівні комплектацій, проте заявив, що вартість моделі починатиметься з 21 150 доларів.
BYD Seal 06 GT: фото, характеристики, ціна - Auto24

ФОТО: BYD|

BYD Seal 06 GT

Данило Северенчук
logo30 серпня, 13:30
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Як повідомляє CnEVPost, BYD каже, що новинка стане першою моделлю GT (Grand Tourer) для молоді та першим у галузі задньопривідним, повністю електричним хетчбеком.

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В основу автомобіля покладено повністю електричну платформу BYD e-Platform 3.0 Evo. Габаритні розміри Seal 06 GT становлять 4630 мм у довжину, 1880 мм у ширину та 1490 мм у висоту. Водночас колісна база - 2820 міліметрів. Це означає, що модель є конкурентом Volkswagen Golf.

Seal 06 GT доступний у варіантах з одним і двома двигунами. Задньопривідна версія має два різні електромотори з максимальною потужністю у 217 і 225 к.с. відповідно. Повнопривідна модель має передній і задні двигуни з потужністю 150 та 271 “конячок”.

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800 В архітектура дозволяє автомобілі заряджатися від 30 до 80% всього за 20 хвилин. Компанія BYD також каже, що з 80 до 100 відсотків час заряджання займає лише 18 хвилин. Більше подробиць про нову модель оголосять згодом.

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