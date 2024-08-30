BYD представила власний хот-хетч Seal 06 GT за 21 150 доларів

Як повідомляє CnEVPost, BYD каже, що новинка стане першою моделлю GT (Grand Tourer) для молоді та першим у галузі задньопривідним, повністю електричним хетчбеком.

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В основу автомобіля покладено повністю електричну платформу BYD e-Platform 3.0 Evo. Габаритні розміри Seal 06 GT становлять 4630 мм у довжину, 1880 мм у ширину та 1490 мм у висоту. Водночас колісна база - 2820 міліметрів. Це означає, що модель є конкурентом Volkswagen Golf.

Seal 06 GT доступний у варіантах з одним і двома двигунами. Задньопривідна версія має два різні електромотори з максимальною потужністю у 217 і 225 к.с. відповідно. Повнопривідна модель має передній і задні двигуни з потужністю 150 та 271 “конячок”.

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800 В архітектура дозволяє автомобілі заряджатися від 30 до 80% всього за 20 хвилин. Компанія BYD також каже, що з 80 до 100 відсотків час заряджання займає лише 18 хвилин. Більше подробиць про нову модель оголосять згодом.