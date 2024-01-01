BYD вскоре представит собственный электрический хот-хэтч

Китайский автопроизводитель поделился фотографиями нового полностью электрического хэтчбека Seal 06 GT. Эта модель является серийной версией концепции BYD Ocean M, которая дебютировала на Пекинском автосалоне в апреле 2024 года.

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Серийная модель дублирует спортивный стиль концепт-кара в значительно упрощенной форме. Хэтчбек лишился большого спойлера, тогда как бамперы имеют простые воздухозаборники. Графика светодиодных фар и фонарей также была изменена, а вместо камер, которые на концепте выполняли роль задних зеркал, установили обычные классические зеркала.

Салон автомобиля достаточно похож на тот, что имеет седан BYD Seal, хотя имеет уникальный дизайн панели приборов и вентиляционных отверстий климата. По размерам, новинка будет занимать место между меньшим Dolphin и полноразмерным седаном Seal в модельном ряду автопроизводителя, ведь имеет колесную базу в 2820 мм.

Компания BYD сообщила, что новинка базируется на платформе BYD e-Platform 3.0 Evo, но не раскрыла общую мощность ее электромоторов. Согласно рассекреченного отчета Министерства промышленности и информационных технологий Китая известно, что версия с одним электромотором будет иметь мощность в 218 л.с., а двухмоторный вариант - 422 л.с.

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BYD Seal 06 GT дебютирует уже 30 августа. Эксперты прогнозируют, что стоимость модели на рынке Китая будет варьироваться в районе от 21 000 до 28 000 долларов. Также ожидается, что модель будет экспортироваться на различные мировые рынки, в частности в Европу.