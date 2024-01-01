BYD незабаром представить власний електричний хот-хетч

Китайський автовиробник поділився фотографіями нового повністю електричного хетчбека Seal 06 GT. Ця модель є серійною версією концепції BYD Ocean M, яка дебютувала на Пекінському автосалоні у квітні 2024 року.

Читайте також: Volkswagen ID.4 чи BYD Sea Lion 07: порівняння електромобілів в українських умовах

Серійна модель дублює спортивний стиль концепт-кара у значно спрощеній формі. Хетчбек позбувся великого спойлера, тоді як бампери мають простіші повітрозабірники. Графіку світлодіодних фар та ліхтарів також було змінено, а замість камер, які на концепті виконували роль задніх дзеркал, встановили звичайні класичні дзеркала.

Салон автомобіля досить схожий на той, що має седан BYD Seal, хоча має унікальний дизайн панелі приладів і вентиляційних отворів клімату. За розмірами, новинка займатиме місце між меншим Dolphin та повнорозмірним седаном Seal у модельному ряду автовиробника, адже має колісну базу у 2820 мм.

Компанія BYD повідомила, що новинка базується на платформі BYD e-Platform 3.0 Evo, але не розкрила загальну потужність її електромоторів. Згідно з розсекреченого звіту Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю відомо, що версія з одним електромотором матиме потужність у 218 к.с., а двомоторний варіант - 422 к.с.

Також цікаво: BYD стала партнером однієї з найбільших компаній таксі

BYD Seal 06 GT дебютує вже 30 серпня. Експерти прогнозують, що вартість моделі на ринку Китаю варіюватиметься в районі від 21 000 до 28 000 доларів. Також очікується, що модель експортуватиметься на різні світові ринки, зокрема у Європу.