BYD выводит на рынок Европы новый универсал: фото

Как пишет CarNewsChina, BYD Seal 06 DM-i создан на основе седана Seal 06 DM-i и имеет кузов в стиле универсала. Дизайн модели отличается тонкими светодиодными фарами, трапециевидной решеткой радиатора, скрытыми дверными ручками, черными стойками и полноразмерным одинарным задним фонарем.

Читайте также: BYD избегает тарифов, экспортируя в ЕС электромобили с завода в Таиланде

Автомобиль имеет размеры 4850 миллиметров в длину, 1890 миллиметров в ширину и 1505 миллиметров в высоту, с колесной базой 2790 миллиметров и коэффициентом сопротивления воздуха в 0,284. Компания говорит, что объем багажника универсала составляет 670 литров, но его можно увеличить до 1535 литров, если сложить задние сиденья. Автомобиль оснащен встроенным холодильником с функцией обогрева и поддерживает функцию V2L.

В салоне автомобиль предлагает селектор КПП на рулевой колонке, большой 12,8-дюймовый центральный экран, 8,8-дюймовую цифровую панель приборов и аудиосистему с шестью динамиками. В то же время богатые комплектации уже имеют 15,6-дюймовый экран и восемь динамиков. Стандартное оборудование также включает панорамную систему камер, несколько режимов вождения, панорамная крыша, открывающаяся и сиденья из искусственной кожи.

Пока неизвестно, получат ли европейские версии фирменную систему помощи BYD “God's Eye C”. Под капотом модели установлена плагин-гибридная система на базе 1,5-литрового двигателя в паре с электромотором на 120 кВт (163 л.с.) и 210 Нм крутящего момента. Такая конфигурация обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,7 секунды, тогда как LFP-батарея емкостью 10 кВт-ч обеспечивает запас на электротяге до 80 километров.

Также интересно: Гиперкар BYD установил рекорд скорости среди электромобилей

В высших комплектациях используется электродвигатель мощностью 160 кВт (217 л.с.) и 260 Нм, который улучшает разгон до 7,7 секунды. Запаса хода на электротяге в 150 км достигается благодаря аккумулятору емкостью 18,71 кВт-ч. Его можно зарядить от 30% до 80% за 25 минут. В сочетании с топливным баком объемом 65 литров общий запас хода BYD Seal 06 DM-i достигает примерно 2000 километров.