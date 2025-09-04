BYD виводить на ринок Європи новий універсал: фото

Як пише CarNewsChina, BYD Seal 06 DM-i створений на основі седана Seal 06 DM-i та має кузов у стилі універсала. Дизайн моделі вирізняється тонкими світлодіодними фарами, трапецієподібною решіткою радіатора, прихованими дверними ручками, чорними стійками та повнорозмірним одинарним заднім ліхтарем.

Автомобіль має розміри 4850 міліметрів у довжину, 1890 міліметрів у ширину та 1505 міліметрів у висоту, з колісною базою 2790 міліметрів та коефіцієнтом опору повітря в 0,284. Компанія каже, що об’єм багажника універсала становить 670 літрів, але його можна збільшити до 1535 літрів, якщо скласти задні сидіння. Автомобіль оснащений вбудованим холодильником з функцією обігріву та підтримує функцію V2L.

В салоні автомобіль пропонує селектор КПП на рульовій колонці, великий 12,8-дюймовий центральний екран, 8,8-дюймову цифрову панель приладів та аудіосистему з шістьма динаміками. Водночас багатші комплектації вже мають 15,6-дюймовий екран й вісім динаміків. Стандартне обладнання також включає панорамну систему камер, кілька режимів водіння, панорамний дах, що відкривається та сидіння зі штучної шкіри.

Наразі невідомо, чи отримають європейські версії фірмову систему допомоги BYD “God's Eye C”. Під капотом моделі встановлено плагін-гібридну систему на базі 1,5-літрового двигуна в парі з електромотором на 120 кВт (163 к.с.) й 210 Нм крутного моменту. Така конфігурація забезпечує розгін до 100 км/год за 8,7 секунди, тоді як LFP-батарея ємністю 10 кВт-год забезпечує запас на електротязі до 80 кілометрів.

У вищих комплектаціях використовується електродвигун потужністю 160 кВт (217 к.с.) й 260 Нм, який покращує розгін до 7,7 секунди. Запасу ходу на електротязі в 150 км досягається завдяки акумулятору ємністю 18,71 кВт-год. Його можна зарядити від 30% до 80% за 25 хвилин. У поєднанні з паливним баком об'ємом 65 літрів загальний запас ходу BYD Seal 06 DM-i сягає приблизно 2000 кілометрів.