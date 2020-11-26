Чтобы ездить быстро, не обязательно покупать дорогие спортивные автомобили. Например, дизельный BMW 330d GT X-Drive может ездить быстро, но быть не менее практичные кроссовера.

Лифбек серии GT BMW серии F34 – не очень популярный автомобиль на рынке, но очень интересный. Он выпускался с 2013 года и нашпигован множеством систем, которые не устанавливают в массовые автомобили и по сей день.

Дизельный 3-литровый двигатель N57 имеет мощность 260 л.с., хотя именно этот автомобиль перечипировали до 300 л.с. Мотор достаточно надежный, надо только чаще менять масло и вовремя заменить цепь ГРМ (хотя она находится во внутренней части подкапотного пространства). Это недешевая операция и она проводится на пробеге 150 тысяч км. Также бывают проблемы с радиатором, форсунками, но они типичны для дизельных двигателей с большим пробегом.

Также интересно: чем интересна подержанная Audi Q5

Этот двигатель обеспечивает разгон до сотни за 5,5 секунд – как у спортивных автомобилей! В нем несколько режимов движения, в том числе экономический и "Спорт+".

Кузов BMW 330d GT – лифтбек, поэтому он очень большой и удобный. На багажнике есть спойлер, который выдвигается автоматически. В середине – дно на гидроопорах, поэтому ее не надо держать руками. В салоне – типичное BMW. Мягкий пластик, алькантара, удобная посадка водителя и очень много места на втором ряду.

Больше о BMW 330d GT X-Drive – в видео:

Напомним, что важно знать о подержанном BMW X3.