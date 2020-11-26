Щоб їздити швидко, не обов'язково купувати дорогі спортивні авто. Наприклад, дизельний BMW 330d GT X-Drive може їздити швидко, але бути не менш практичним за кросовер.

Ліфбек серії GT BMW серії F34 – не дуже популярний автомобіль на ринку, але дуже цікавий. Він випускався з 2013 року та має багато систем, які ще не встановлюють в масові авто донині.

Дизельний 3-літровий двигун N57 має потужність 260 к.с., хоча конкретно цей авто перечіпували до 300 к.с. Мотор достатньо надійний, треба лише частіше міняти оливу та вчасно змінити ланцюг ГРМ (хоча він знаходиться у внутрішній частині підкапотного простору). Це недешева операція і вона проводиться на пробігу 150 тисяч км. Також бувають проблеми з радіатором, форсунками, але вони типові для дизельних двигунів з великим пробігом.

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Цей двигун забезпечує розгін до сотні за 5,5 секунд – як у спортивних авто! В ньому кілька режимів руху, в тому числі економічний та "Спорт+".

Кузов BMW 330d GT – ліфтбек, тому він дуже великий та зручний. На багажнику є спойлер, що висувається автоматично. В середині – дно на гідроопорі, тож її не треба тримати руками. В салоні – типове BMW. М'який пластик, алькантара, зручна посадка водія і дуже багато місця на другому ряду.

Більше про BMW 330d GT X-Drive – у відео:

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