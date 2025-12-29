Бывшая SsangYong готовит конкурента для Ford Ranger

Компания официально подтвердила разработку нового пикапа, который станет преемником хорошо знакомого Musso и непосредственным конкурентом Ranger на глобальных рынках. Кроме того, KGM больше не рассматривает Musso как одну-единственную модель. Название планируют превратить в отдельный суббренд пикапов, под которым будут появляться электрические, гибридные и классические версии с двигателями внутреннего сгорания.

После запуска Musso EV компания представила еще один, значительно более брутальный вариант - модель с заводским кодом Q300. Именно Q300 должен заменить нынешний Rexton Sports (известный на многих рынках как Musso) и предложить более “рабочий” характер с выразительным внедорожным дизайном.

Дизайн

Внешность нового Musso не скрывает своих вдохновений. Передняя часть с массивными светодиодными фарами сразу вызывает ассоциации с Ford F-150, а пятисекционная решетка радиатора явно отсылает к стилю Jeep. Для большей эффектности решетка получила подсвеченные элементы, а массивная защитная пластина под бампером подчеркивает внедорожную направленность. KGM предложит две версии пикапа: стандартную и вариант с пакетом Grand Style Package, который добавляет агрессивные бамперы, декоративные элементы и аксессуары для активного отдыха.

Знакомые формы, новые панели

Сбоку Q300 выглядит как эволюция предыдущего Musso. Часть элементов - форма окон, стойки крыши и рейлинги - перекочевали из Rexton Sports, но большинство кузовных панелей новые. Пластиковая облицовка арок, интегрированные янтарные повторители поворотов и высокий клиренс делают образ более “винтажным”.

Сзади установлены вертикальные LED-фонари, массивный бампер с интегрированными подножками и большой логотип KGM на дверце грузовой платформы. Над кузовом - длинная трубчатая дуга, которая подчеркивает практичность и намекает на серьезное использование вне асфальта.

Что известно о салоне и технике

Интерьер пока держат в тайне, но ожидается пятиместная двойная кабина с цифровой приборной панелью и современной мультимедиа - по аналогии с электрическим Musso EV. Текущий Musso базируется на рамной платформе Rexton, и, вероятно, новый Q300 сохранит раму, но с доработками жесткости и безопасности. Относительно силовых агрегатов, KGM уже подтвердила дизельный двигатель и гибридную версию. Полностью электрический вариант, предположительно, останется за Musso EV, тогда как Q300 ориентирован на классических покупателей пикапов.

Когда ждать

Мировая премьера нового KGM Musso Q300 запланирована на январь 2026 года, после чего стартуют продажи в Южной Корее. Международные рынки официально еще не подтверждены, но учитывая историю бренда, пикап почти наверняка появится в Европе, Великобритании и Австралии. Там его ждет жесткая конкуренция с Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Nissan Navara, VW Amarok, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Kia Tasman и китайскими игроками вроде GWM Cannon и Maxus T60.