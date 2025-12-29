Колишня SsangYong готує конкурента для Ford Ranger

Компанія офіційно підтвердила розробку нового пікапа, який стане наступником добре знайомого Musso та безпосереднім конкурентом Ranger на глобальних ринках. Крім того, KGM більше не розглядає Musso як одну-єдину модель. Назву планують перетворити на окремий суббренд пікапів, під яким з’являтимуться електричні, гібридні та класичні версії з двигунами внутрішнього згоряння.

Після запуску Musso EV компанія представила ще один, значно брутальніший варіант — модель із заводським кодом Q300. Саме Q300 має замінити нинішній Rexton Sports (відомий на багатьох ринках як Musso) і запропонувати більш “робочий” характер із виразним позашляховим дизайном.

Дизайн

Зовнішність нового Musso не приховує своїх натхнень. Передня частина з масивними світлодіодними фарами одразу викликає асоціації з Ford F-150, а п’ятисекційна решітка радіатора явно відсилає до стилю Jeep. Для більшої ефектності решітка отримала підсвічені елементи, а масивна захисна пластина під бампером підкреслює позашляхову спрямованість. KGM запропонує дві версії пікапа: стандартну та варіант із пакетом Grand Style Package, який додає агресивніші бампери, декоративні елементи та аксесуари для активного відпочинку.

Знайомі форми, нові панелі

Збоку Q300 виглядає як еволюція попереднього Musso. Частина елементів — форма вікон, стійки даху та рейлінги — перекочували з Rexton Sports, але більшість кузовних панелей нові. Пластикове облицювання арок, інтегровані бурштинові повторювачі поворотів і високий кліренс роблять образ більш “вантажним”.

Ззаду встановлені вертикальні LED-ліхтарі, масивний бампер з інтегрованими підніжками та великий логотип KGM на дверцятах вантажної платформи. Над кузовом — довга трубчаста дуга, яка підкреслює практичність і натякає на серйозне використання поза асфальтом.

Що відомо про салон і техніку

Інтер’єр поки що тримають у таємниці, але очікується п’ятимісна подвійна кабіна з цифровою панеллю приладів і сучасною мультимедіа — за аналогією з електричним Musso EV. Поточний Musso базується на рамній платформі Rexton, і, ймовірно, новий Q300 збереже раму, але з доопрацюваннями жорсткості та безпеки. Щодо силових агрегатів, KGM вже підтвердила дизельний двигун і гібридну версію. Повністю електричний варіант, імовірно, залишиться за Musso EV, тоді як Q300 орієнтований на класичних покупців пікапів.

Коли чекати

Світова прем’єра нового KGM Musso Q300 запланована на січень 2026 року, після чого стартують продажі в Південній Кореї. Міжнародні ринки офіційно ще не підтверджені, але з огляду на історію бренду, пікап майже напевно з’явиться в Європі, Великій Британії та Австралії. Там на нього чекає жорстка конкуренція з Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Nissan Navara, VW Amarok, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Kia Tasman та китайськими гравцями на кшталт GWM Cannon і Maxus T60.