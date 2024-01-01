Колишній SsangYong незабаром представить новий Actyon

Як передає Drive, Actyon нового покоління має футуристичний дизайн, який особливо вирізняється передньою частиною з вузькими фарами, світловим елементами над решіткою радіатора та задніми стійками кузова з сильним нахилом.

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Окрім цього, на відміну від Actyon попереднього покоління, нова модель втратила раму. Фотографій інтер’єру поки немає. Відомо, що кросовер отримає два дисплеї на передній панелі, подібно до KGM Torres. Автовиробник не оприлюднив технічних подробиць новинки.

Однак, згідно з розсекречених сертифікаційних документів, автомобіль використовуватиме той самий 1,5-літровий бензиновий чотирициліндровий турбомотор, що має KGM Torres, який має потужність в 170 кінських сил і 280 Нм крутного моменту. Не виключена поява електричної та гібридної версій.

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Оригінальний SsangYong Actyon випускали з 2005 по 2011 рік, проте після припинення виробництва, Actyon Sport – версія моделі в кузові пікап з подвійною кабіною, продовжував продаватися в Австралії до 2015 року.