Бывший SsangYong вскоре представит новый Actyon

Как передает Drive, Actyon нового поколения имеет футуристический дизайн, который особенно отличается передней частью с узкими фарами, световым элементами над решеткой радиатора и задними стойками кузова с сильным наклоном.

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Кроме этого, в отличие от Actyon предыдущего поколения, новая модель потеряла раму. Фотографий интерьера пока нет. Известно, что кроссовер получит два дисплея на передней панели, подобно KGM Torres. Автопроизводитель не обнародовал технических подробностей новинки.

Однако, согласно рассекреченных сертификационных документов, автомобиль будет использовать тот же 1,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор, что имеет KGM Torres, который имеет мощность в 170 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Не исключено появление электрической и гибридной версий.

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Оригинальный SsangYong Actyon выпускали с 2005 по 2011 год, однако после прекращения производства, Actyon Sport – версия модели в кузове пикап с двойной кабиной, продолжал продаваться в Австралии до 2015 года.