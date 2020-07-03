44-летняя жена бизнесмена Фабиана Флози родила ему сына.

44-летняя Фабиана Флози – жена бывшего гендиректора Формулы-1 Берни Экклстоуна – накануне 90-летия мужа родила ему сына. Это четвертый потомок английского бизнесмена-миллиардера.

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Родители назвали новорожденного мальчика Эйс. В комментарии изданию Blick жена бизнесмена подчеркнула, что ее первые роды прошли легко и длились всего 25 минут.

Брак с Фабианой Флози – третий в биографии бизнесмена. Они поженились в 2012 году. О беременности супруги британского бизнесмена стало известно в апреле 2020 года.

От предыдущих отношений у Экклстоуна есть три взрослых дочери: 65-летняя Дебора, 35-летняя Тамара и 31-летняя Петра. У них самих уже пятеро детей.

28 октября Экклстоуну исполнится 90 лет.

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