44-річна дружина бізнесмена Фабіана Флозі народила йому сина.

44-річна Фабіана Флозі – дружина колишнього гендиректора Формули-1 Берні Екклстоуна – напередодні 90-річчя чоловіка народила йому сина. Це четвертий нащадок англійського бізнесмена-мільярдера.

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Батьки назвали новонародженого хлопчика Ейс. У коментарі виданню Blick дружина бізнесмена підкреслила, її перші пологи пройшли легко і тривали всього 25 хвилин.

Шлюб з Фабіаною Флозі – третій в біографії бізнесмена. Вони побрались у 2012 році. Про вагітність дружини британського бізнесмена стало відомо в квітні 2020 року.

Від попередніх стосунків у Екклстоуна є три дорослих дочки: 65-річна Дебора, 35-річна Тамара і 31-річна Петра. У них самих вже п’ятеро дітей.

28 жовтня Екклстоуну виповниться 90 років.

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