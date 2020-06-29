Помпезну прокламацію цілого департаменту зовнішніх зв'язків перекреслив в'їдливий коментар в один рядок.

Компанія Ford проголошує плани стати виробником автомобілів з нульовими викидами. Чудова новина, чи не так? Ілон Маск так не вважає.

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Маск увімкнув улюблений “Режим Троль”, прокоментувавши допис Ford на офіційній сторінці у Twitter. Перед презентацією знакової для “Блакитного овала” моделі F-150 нового покоління, компанія Ford оприлюднила щорічний фінансовий звіт. Однією з головних тез у ньому є поступовий перехід до виробництва електрокарів. За планом, до 2050 року усі автомобілі Ford будуть “карбон-нейтральними”, тобто не створюватимуть шкідливих викидів, а отже – будуть повністю електричними.

Ford вказує, що він вже вклав $11,5 млрд у свою програму розвитку електромобілів, але це “тільки початок”. Дійсно, у компанії вже є один електрокар на ринку – Mustang Mach-E. А до 2022 року новий пікап F-150 також має отримати батарейну версію. Загалом, такі плани заслуговують лише схвальних відгуків, однак віддаленість кінцевого терміну фордівського плану є ложкою дьогтю у цій діжці меду.

“До 2025 року Ford стане виробником автомобілів з нульовими викидами”, – говорить допис Ford. “Можна було б і трохи швидше”, – відповідає Маск.

Could be slightly faster — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2020



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