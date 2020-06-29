Компанії-організатору міжнародної виставки загрожує ліквідація.

Коли пандемія COVID-19 потрапила до Європи в лютому, організатори Женевського автосалону затримали відмову від події якомога довше. Скасування заходу відбулось лише за кілька днів до відкриття для преси.

Читайте також: В Білорусі будуть виробляти китайські кросовери

Сандро Мескіта, директор автосалону в Женеві, нещодавно дав інтерв'ю виданню La Tribune de Genève, в якому він без прикрас описав ситуацію, у якій опинилась компанія-організатор виставки – Palexpo SA. За його словами, ситуація склалась катастрофічна.

“Якщо до вересня ми не знайдемо рішення, ми ризикуємо ліквідацією. Нам доведеться виставити активи на продаж, зокрема, бренд та акції Palexpo SA”, – сказав Мескіта La Tribune de Genève.

У прес-релізі, опублікованому в травні, Palexpo SA заявила, що відмовилась від урядової позики на 16,8 мільйона швейцарських франків, оскільки уряд вимагав аутсорсингу шоу, а організаторам такі умови видались неприйнятними.

Сандро Мескіта запевнив, що провести виставку в Женеві у 2021 році буде вкрай важко, якщо організація, відповідальна за це, витримає наступні кілька місяців. Приватні інвестори чи угода з кантоном уряду Женеви є потенційним рішенням проблеми.

Дивіться також: Угорщина готова профінансувати відновлення українських доріг