Компании-организатору международной выставки грозит ликвидация.

Когда пандемия COVID-19 попала в Европу в феврале, организаторы Женевского автосалона задержали отказ от события как можно дольше. Отмена мероприятия состоялось лишь за несколько дней до открытия для прессы.

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Сандро Мескита, директор автосалона в Женеве, недавно дал интервью изданию La Tribune de Genève, в котором он без прикрас описал ситуацию, в которой оказалась компания-организатор выставки – Palexpo SA. По его словам, ситуация сложилась катастрофическая.

"Если до сентября мы не найдем решения, мы рискуем ликвидацией. Нам придется выставить активы на продажу, в частности, бренд и акции Palexpo SA", – сказал Мескита La Tribune de Genève.

В пресс-релизе, опубликованном в мае, Palexpo SA заявила, что отказалась от правительственного займа на 16,8 миллиона швейцарских франков, поскольку правительство требовало аутсорсинга шоу, а организаторам такие условия показались неприемлемыми.

Сандро Мескита заверил, что провести выставку в Женеве в 2021 году будет крайне трудно, если организация, ответственная за это, выдержит следующие несколько месяцев. Частные инвесторы или соглашение с кантоном правительства Женевы является потенциальным решением проблемы.

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