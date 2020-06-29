Помпезную прокламацию целого департамента внешних связей перечеркнул язвительный комментарий в одну строку.

Компания Ford провозглашает планы стать производителем автомобилей с нулевыми выбросами. Отличная новость, не так ли? Илон Маск так не считает.

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Маск включил любимый "Режим Тролля", прокомментировав сообщение Ford на официальной странице в Twitter. Перед презентацией знаковой для “Голубого овала” модели F-150 нового поколения, компания Ford обнародовала ежегодный финансовый отчет. Одним из главных тезисов в нем является постепенный переход к производству электрокаров. По плану, к 2050 году все автомобили Ford будут “карбон-нейтральными”, то есть не будут создавать вредных выбросов, а значит – будут полностью электрическими.

Ford указывает, что он уже вложил $11,5 млрд в свою программу развития электромобилей, но это “только начало”. Действительно, у компании уже есть один электрокар на рынке – Mustang Mach-E. А к 2022 году новый пикап F-150 также должен получить батарейную версию. В общем, такие планы заслуживают только лестных отзывов, однако отдаленность конечного срока фордовского плана является ложкой дегтя в этой бочке меда.

“До 2025 года Ford станет производителем автомобилей с нулевыми выбросами”, – говорится в сообщении Ford. “Можно было бы и немного быстрее”, – отвечает Маск.

Could be slightly faster — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2020

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