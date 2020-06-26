Новинку представят 6 августа, однако все еще не в серийном виде.

Премиальный бренд Cadillac готовится к анонсу совершенно новой модели – полностью электрического кроссовера, известного под названием Lyriq. Тизерное видео демонстрирует нечто очень похожее на ранний прототип, хотя и с новыми деталями, однако это еще не серийная модель.

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Впервые о полностью электрической модели Cadillac топ-менеджеры компании заговорили еще в начале прошлого года, а чуть позже продемонстрировали первый прототип. Близкую к серийной модели версию пообещали представить на ближайшем автосалоне, однако коронавирус сорвал планы и дебют несколько раз откладывался. Новая дата презентации Lyriq – 6 августа.

Фото: снимки экрана из тизерного видео Cadillac

В тизерном видео раскрыт вид задних фонарей, а также вид необычных задних оконных стоек. Также впервые можно увидеть часть отделки салона – раньше интерьер был чисто концептуальным, с “прямоугольным” рулем.

Фото: ранний прототип Lyriq / Сarscoops

Производитель отмечает, что в августе будет представлен Lyriq в предсерийном виде, который на пути к дилерским центрам еще может измениться в деталях. Сроки появления окончательной версии Lyriq пока не названы.

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