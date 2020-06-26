Новинку представлять 6 серпня, однак все ще не в серійному вигляді.

Преміальний бренд Cadillac готується до дебюту абсолютно нової моделі – повністю електричного кросовера, відомого під назвою Lyriq. Тізерне відео демонструє щось дуже схоже на ранній прототип, хоча й з новими деталями, однак це ще не серійна модель.

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Вперше про повністю електричну модель Cadillac топ-менеджери компанії заговорили ще на початку минулого року, а трохи пізніше продемонстрували перший прототип. Ближчу до серійної моделі версію пообіцяли представити на найближчому автосалоні, однак коронавірус зірвав плани і дебют кілька разів відкладався. Нова дата презентації Lyriq – 6 серпня.

Фото: знімки екрану з тізерного відео Cadillac

У тізерному відео розкрито вигляд задніх ліхтарів, а також вигляд незвичайних задніх віконних стійок. Також вперше можна побачити частину оздоблення салону – раніше інтер’єр був суто концептуальним, з “прямокутним” кермом.

Фото: ранній прототип Lyriq / Сarscoops

Виробник наголошує, що в серпні буде представлений Lyriq у передсерійному вигляді, який на шляху до дилерських центрів ще може змінитись в деталях. Терміни появи остаточної версії Lyriq поки не названі.

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