Cadillac Fleetwood Brougham 1976 года продадут на аукционе

Как рассказывает Carscoops, этот Cadillac Fleetwood Brougham был собран в 1976 году и в свое время был одним из самых роскошных представителей автомобильной роскоши старой школы и теперь он продается на аукционе Bring a Trailer.

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Фотографии плохо передают габариты машины, однако ее размеры действительно впечатляют. Седан имеет 5,9 метра в длину с колесной базой 3,4 метра. Под капотом размещен массивный 8,2-литровый V8 с низкой степенью сжатия 8,5:1. Из-за этого он выдавал лишь 193 лошадиные силы.

Однако, автомобиль не такой тяжелый, как кажется на первый взгляд. Он весит всего 2400 килограммов и крутящего момента в 488 Нм вполне было достаточно. Двигатель работал в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Модель имеет кожаную обивку салона и круиз-контроль.

На то время это была довольно дорогая опция, которая увеличила начальную стоимость Fleetwood Brougham с $10 935 до 12 266 долларов. Если пересчитать эту сумму на современные деньги, получается, что стоимость автомобиля сейчас бы составляла 68 011 долларов.

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Пробег у этого экземпляра лишь 61 155 километров, что довольно мало, как для такого возрастного авто. Именно из-за этого, этот Cadillac сохранился практически в идеальном состоянии. Дилер говорит, что он покрасил капот и багажник из-за выцветания, но салон такой, как и был почти 50 лет назад.