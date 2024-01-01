Cadillac Fleetwood Brougham 1976 року продадуть на аукціоні

Як розповідає Carscoops, цей Cadillac Fleetwood Brougham був зібраний в 1976 році й свого часу був одним з найрозкішніших представників автомобільної розкоші старої школи й тепер він продається на аукціоні Bring a Trailer.

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Фотографії погано передають габарити автівки, проте її розміри дійсно вражають. Седан має 5,9 метра в довжину з колісною базою 3,4 метра. Під капотом розміщено масивний 8,2-літровий V8 з низьким ступенем стиснення 8,5:1. Через це він видавав лише 193 кінські сили.

Однак, автомобіль не такий важкий, як здається на перший погляд. Він важить лише 2400 кілограмів й крутного моменту в 488 Нм цілком було достатньо. Двигун працював в парі з триступеневою автоматичною коробкою передач. Модель має шкіряну оббивку салону та круїз-контроль.

На той час це була досить дорога опція, яка збільшила початкову вартість Fleetwood Brougham з $10 935 до 12 266 доларів. Якщо перерахувати цю суму на сучасні гроші, виходить, що вартість автівки наразі б становила 68 011 доларів.

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Пробіг у цього екземпляра лише 61 155 кілометрів, що досить мало, як для такого вікового авто. Саме через це, цей Cadillac зберігся практично в ідеальному стані. Дилер каже, що він пофарбував капот і багажник через вицвітання, але салон такий, як і був майже 50 років тому.