"Лирический" внедорожник Lyriq выйдет на рынок в первом квартале 2022 года, а "Божественный" седан Celestiq покупатели начнут получать уже в 2023 году.

Электрический внедорожник Lyriq и электрический седан Celestiq занимают центральное место в плане электрификации бренда Cadillac – самого дорогого из портфеля general Motors.

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Cadillac Lyriq представляет собой внедорожник среднего размера. Силовая установка кроссовера производит 340 л. с. мощности и крутящий момент в 440 Нм. Четырехдверный кузов пятиместного кроссовера имеет прямые линии и острые углы современных моделей Cadillac, но также несет много новых дизайнерских решений, как подсвеченные элементы кузова с анимацией.

Фото: Cadillac Lyriq 2022 / Cadillac

Внутри – 33-дюймовый изогнутый экран, способный передавать более миллиарда цветов, и аудиосистема с 19 динамиками AKG обеспечивают вау-эффект. Lyriq будет доступен в двух цветах на момент запуска: стальной металлик или черный металлик. В начале продаж будет доступен лишь заднеприводный кроссовер с запасом хода под 500 километров, а позже выйдет полноприводная версия электрокара. В планах также значатся спортивные версии модели.

За Lyriq следует четырехдверный седан Celestiq, который займет роль флагмана Cadillac. Седан выполнен в одном стиле с кроссовером, имеет с ним много общего и внутри. Большой экран приборной панели в нем также совмещен с экраном мультимедийной системы.

Фото: будущий флагманский седан Cadillac Celestiq / Cadillac

Cadillac Celestiq будет использовать ту же архитектуру BEV3 и аккумуляторную систему Ultium, что и электрический GMC Hummer EV. Элементы аккумулятора упакованы в виде модулей, что позволяет создавать транспортные средства любого размера или формы. Будущие электрические внедорожники для брендов Chevrolet и Buick также будут делить основы с Celestiq. Роскошный электрический седан сможет быстро заряжаться, благодаря 800-вольтовой системе, будет иметь полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами, а также полный привод.

Вслед за Lyriq и Celestiq должны выйти электрические модели Optiq и Symboliq – купеобразный седан и электрическая версия полноразмерного внедорожника Escalade.

Cadillac оценивает базовый Lyriq в 59 990 долларов, тогда как за Celestiq покупателям придется отдать по меньшей мере 200 000 долларов.