"Ліричний" позашляховик Lyriq вийде на ринок у першому кварталі 2022 року, а "Божественний" седан Celestiq покупці почнуть отримувати вже у 2023 році.

Електричний позашляховик Lyriq та електричний седан Celestiq займають центральне місце у плані електрифікації бренду Cadillac – найдорожчого з портфелю general Motors.

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Cadillac Lyriq являє собою позашляховик середнього розміру. Силова установка кросовера продукує 340 к.с. потужності та крутний момент у 440 Нм. Чотиридверний кузов п’ятимісного кросовера має прямі лінії та гострі кути сучасних моделей Cadillac, але також несе багато нових дизайнерських рішень, як підсвічені елементи кузову з анімацією.

Фото: Cadillac Lyriq 2022 / Cadillac

Всередині – 33-дюймовий вигнутий екран, здатний передавати більше мільярда кольорів, та аудіосистема AKG з 19 динаміками забезпечують вау-ефект. Lyriq буде доступний у двох кольорах на момент запуску: сталевий металік або чорний металік. На початку продажів буде доступний лише задньопривідний кросовер з запасом ходу під 500 кілометрів, а пізніше вийде повнопривідна версія електрокара. У планах також значаться спортивні версії моделі.

За Lyriq слідує чотиридверний седан Celestiq, який займе роль флагмана Cadillac. Седан виконаний в одному стилі з кросовером, має з ним багато спільного і всередині. Великий екран приладової панелі у ньому також суміщений з екраном мультимедійної системи.

Фото: майбутній флагманський седан Cadillac Celestiq / Cadillac

Cadillac Celestiq використовуватиме ту ж архітектуру BEV3 та акумуляторну систему Ultium, що і електричний GMC Hummer EV. Елементи акумулятора упаковані у вигляді модулів, що дозволяє створювати транспортні засоби будь-якого розміру або форми. Майбутні електричні позашляховики для брендів Chevrolet та Buick також ділитимуть основи з Celestiq. Розкішний електричний седан зможе швидко заряджатися, завдяки 800-вольтовій системі, матиме повнокероване шасі з поворотними задніми колесами, а також повний привід.

Слідом за Lyriq та Celestiq повинні вийти електричні моделі Optiq та Symboliq – купеподібний седан та електрична версія повнорозмірного позашляховика Escalade.

Cadillac оцінює базовий Lyriq у 59 990 доларів, тоді як за Celestiq покупцям доведеться віддати щонайменше 200 000 доларів.