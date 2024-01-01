CEFA обновила машину разминирования SDZ

Показанная машина демонстрирует последние инновации в технологии разминирования и обезвреживания самодельных взрывных устройств. SDZ (система разминирования зон) отвечает критическим потребностям как в военном, так и в гражданском секторах по безопасному и эффективному проведению операций по разминированию.

Универсальность обновленной машины дополнительно демонстрируется набором инструментов, который включает шнек, обратную лопату, ковш, бульдозерный отвал и цепи. Этот трактор разрабатывался для очистки больших территорий, загрязненных взрывчаткой, или для быстрого создания безопасных полос.

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Машина устойчива даже к противотанковым минам, может работать с различными инструментами, включая ковш, шнек, грейфер и вилы. Как и аналоги других производителей, она имеет дистанционное управление машиной, предохраняя оператора от травм. Он для точных операций ориентируется на изображение в мониторе, что в режиме реального времени поступает с камер и системы GPS.

Обновленная машина разминирования SDZ компании на стенде Минобороны Франции. Фото: Army Recognition

SDZ "пропалывает" на глубину разминирования до 30 см и ширину 2,1 метра. За час очищает 500 кв. м при плотной густоте взрывных устройств и до 2000 кв. м при их малой плотности. За это время он в ходе перемещения удаляет и обезвреживает практически все взрывные устройства, хотя 100-процентной гарантии, как и машины других производителей, не дает. В любом случае пиротехники для уверенной зачистки еще раз проходят этот участок с миноискателями, после чего выписывается паспорт безопасного землепользования.

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Общая длина машины осталась прежней – 5,9 м с румпелем, ширина 2,85 м, как и клиренс 47,9 см. Полная масса не превышает 12 000 кг.

Представленная французской армией и CEFA машина SDZ знаменует значительный прогресс в технологии разминирования. Трактор теперь комплектуется стальными или резиновыми гусеницами, его скорость доведена до 10 км/ч.