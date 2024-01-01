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CEFA оновила машину розмінування SDZ

На подіумі міжнародної виставки оборони та безпеки Eurosatory 2024 з’явилася оновлена версія машини розмінування SDZ від компанії CEFA, чиї дистанційно керовані комплекси уже відомі українським саперам.
Машину розмінування SDZ отримала оновлення - Auto24

ФОТО: CEFA|

Окрім камер, комплекс SDZ отримав систему GPS для точних операцій

Валентин Ожго
logo19 червня, 18:40
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Показана машина демонструє останні інновації в технології розмінування та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. SDZ (система розмінування зон) відповідає критичним потребам як у військовому, так і в цивільному секторах щодо безпечного та ефективного проведення операцій з розмінування.

Універсальність оновленої машини додатково демонструється набором інструментів, який включає шнек, зворотну лопату, ківш, бульдозерний відвал і ціп. Цей трактор-розміновувач розроблявся для очищення великих територій, забруднених вибухівкою, або для швидкого створення безпечних смуг.

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Машина стійка навіть до протитанкових мін, може працювати з різними інструментами, включаючи ківш, шнек, грейфер і вила. Як і аналоги інших виробників, вона має дистанційне керування машиною, оберігаючи оператора від травм. Він для точних операцій орієнтується на зображення в моніторі, що в режимі реального часу надходить з камер та системи GPS.

Оновлена машина розмінування SDZ компанії на стенді Міноборони Франції. Фото: Army Recognition

SDZ "прополює" на глибину розмінування до 30 см і ширину 2,1 метра. За годину очищає 500 кв. м при щільній густоті вибухових пристроїв і до 2000 кв. м при їх малій щільності. За цей час він в ході переміщення видаляє та знешкоджує практично усі вибухові пристрої, хоча 100-відсоткової гарантії, як і машини інших виробників, не дає. У будь-якому разі піротехніки для впевненої зачистки ще раз проходять цю ділянку з міношукачами, після чого виписується паспорт безпечного землекористування.

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Загальна довжина машини 5,9 м з румпелем, ширина 2,85 м, як і кліренс в кліренс 47,9 см. Повна маса не перевищує 12 000 кг.

Представлена французькою армією та CEFA машина SDZ знаменує значний прогрес у технології розмінування. Трактор тепер комплектується сталевими чи гумовими гусеницями, його швидкість доведена до 10 км/год.

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