CEFA оновила машину розмінування SDZ

Показана машина демонструє останні інновації в технології розмінування та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. SDZ (система розмінування зон) відповідає критичним потребам як у військовому, так і в цивільному секторах щодо безпечного та ефективного проведення операцій з розмінування.

Універсальність оновленої машини додатково демонструється набором інструментів, який включає шнек, зворотну лопату, ківш, бульдозерний відвал і ціп. Цей трактор-розміновувач розроблявся для очищення великих територій, забруднених вибухівкою, або для швидкого створення безпечних смуг.

Читайте також У Франції вже готують для ЗСУ машини розмінування, пороми і гаубиці

Машина стійка навіть до протитанкових мін, може працювати з різними інструментами, включаючи ківш, шнек, грейфер і вила. Як і аналоги інших виробників, вона має дистанційне керування машиною, оберігаючи оператора від травм. Він для точних операцій орієнтується на зображення в моніторі, що в режимі реального часу надходить з камер та системи GPS.

Оновлена машина розмінування SDZ компанії на стенді Міноборони Франції. Фото: Army Recognition

SDZ "прополює" на глибину розмінування до 30 см і ширину 2,1 метра. За годину очищає 500 кв. м при щільній густоті вибухових пристроїв і до 2000 кв. м при їх малій щільності. За цей час він в ході переміщення видаляє та знешкоджує практично усі вибухові пристрої, хоча 100-відсоткової гарантії, як і машини інших виробників, не дає. У будь-якому разі піротехніки для впевненої зачистки ще раз проходять цю ділянку з міношукачами, після чого виписується паспорт безпечного землекористування.

Читайте також Стало відомо, скільки тракторів розмінування виконують гуманітарну місію в Україні

Загальна довжина машини 5,9 м з румпелем, ширина 2,85 м, як і кліренс в кліренс 47,9 см. Повна маса не перевищує 12 000 кг.

Представлена французькою армією та CEFA машина SDZ знаменує значний прогрес у технології розмінування. Трактор тепер комплектується сталевими чи гумовими гусеницями, його швидкість доведена до 10 км/год.