Harley-Davidson Nightster оценили в 9999 долларов

За такую сумму владелец получит байк в базовом цвете Billiard Grey. Это по стоимости еще более доступно, чем когда-либо. И при этом Nightster не теряет присущие бренду динамические характеристики и аутентичный стиль Harley-Davidson.

Модель Nightster не только компактная и мощная, но и имеет низкий центр тяжести, что удобно как новичкам, так и опытным водителям (см. видео внизу). Как пишут эксперты Motorcycle & Powersports News, байком легко управлять и удобно и уверенно опускать ноги на землю при остановке.

Читайте также Harley-Davidson выпустит легендарный Fat Boy Grey Ghost для Европы

Здесь стоит двигатель Revolution Max 975T V-Twin мощностью 91 л.с. при 7500 об/мин с жидкостным охлаждением. Он настроен на мощный крутящий момент на низких частотах. Это дает волнующее ускорение в городском трафике и вне поворотов.

Радикальная спортивная производительность Nightster с приложением мерцающей чешуи изумрудно-зеленого цвета бака порадуют так же как и потребление топлива – всего 4,5 л/100 км. Фото: Harley-Davidson

В стандартную комплектацию включены литые алюминиевые колеса, светодиодное освещение, тормозные компоненты премиум-класса Brembo. В палитру систем безопасности водителю включены антиблокировочные тормоза и контроль тяги.

Читайте также Harley-Davidson обещает в 2025 году цветную революцию

Четырехдюймовый аналоговый спидометр предлагает классический, легкий для чтения дисплей, а ЖК-экран внизу обеспечивает такие важные извещения как режимы езды и др. Nightster имеет три предустановленных режима езды (дорога, дождь, спорт), что позволяет точнее настроить параметры для максимальной производительности двигателя.