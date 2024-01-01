Harley-Davidson обещает в 2025 году цветную революцию

Среди обновлений ожидается спортивная серия "X", что получит цвет Cosmic Blue на моделях X350 и X500. При этом стоимость мотоциклов останется неизменной. Об этом сообщает motociclismo.pt.

Обе модели X350 и X500 Harley-Davidson появились на японском рынке в октябре 2023 года. Они привлекли внимание тем, что бросили вызов традиционному имиджу тяжелого круизера Harley-Davidson.

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Легкий и маневренный X350, компактный найкед байк в стиле трекера, выделяется как единственный Harley, на котором можно ездить с обычными мотоциклетными правами, что делает его более доступным для новых райдеров. Параллельный двойной двигатель с водяным охлаждением выдает 36 л.с. при 8 500 об/мин, а перевернутая подвеска большого диаметра и 17-дюймовые колеса обеспечивают спортивное управление.

Однако с другой стороны, X500 имеет американский стиль родстера с вырезанными крыльями и световыми мотивами, вдохновленными Sportster. Он в сочетании с современными технологиями оптимизирован для городской езды.

Фото: Harley-Davidson

Благодаря двигателю объемом 500 куб.см, выдающий 47 л.с. при 8 500 об/мин, эта модель предлагает расслабленную езду и ретро-стиль. Несмотря на то, что для этого нужны большие права на мотоцикл, это популярный выбор среди тех, кто ищет более спокойного вождения.

Хотя в модели 2024 года не было внесено значительных изменений в спецификации, технологическая карта выпуска практически не изменилась, все же на 2025 год запланировано обновление линейки цветов. Новый цвет Cosmic Blue заменит предыдущий Supersonic Silver, присоединяясь к существующим Dramatic Black, Dynamic Orange и Pearl White.

Ожидается, что это изменение внесет новую энергию в модельный ряд, сохраняя при этом современную и яркую привлекательность моделей.

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Цветная революция Harley-Davidson в 2025 году обещает не только привлечь новых гонщиков, но и продолжать очаровывать давних поклонников бренда, предлагая сочетание классического дизайна и современных инноваций.