Harley-Davidson обіцяє у 2025 році кольорову революцію

ФОТО: Harley-Davidson|
Нова кольористика покликана пожвавити імідж бренду
Серед оновлень очікується спортивна серія «X», що отримає колір Cosmic Blue на моделях X350 та X500. При цьому вартість мотоциклів залишиться незмінною. Про це повідомляє motociclismo.pt.
Обидві моделі X350 і X500 Harley-Davidson з’явилися на японському ринку у жовтні 2023 року. Вони привернули увагу тим, що кинули виклик традиційному іміджу важкого круїзера Harley-Davidson.
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Легкий і маневровий X350, компактний найкед байк у стилі трекера, виділяється як єдиний Harley, на якому можна їздити зі звичайними мотоциклетними правами, що робить його більш доступним для нових райдерів. Паралельний подвійний двигун з водяним охолодженням видає 36 к.с. при 8 500 об/хв, а перевернута підвіска великого діаметру та 17-дюймові колеса забезпечують спортивне керування.
Однак з іншого боку, X500 має американський стиль родстера з вирізаними крилами та світловими мотивами, натхненними Sportster. Він у поєднанні з сучасними технологіями оптимізований для міської їзди.
Фото: Harley-Davidson
Завдяки двигуну об'ємом 500 куб.см, що видає 47 к.с. при 8 500 об/хв, ця модель пропонує розслаблену їзду та ретро-стиль. Попри те, що для цього потрібні великі права на мотоцикл, це популярний вибір серед тих, хто шукає більш спокійного водіння.
Хоча у моделі 2024 року не було внесено значних змін у специфікації, технологічна карта випуску практично не змінилася, все ж на 2025 рік заплановано оновлення лінійки кольорів. Новий колір Cosmic Blue замінить попередній Supersonic Silver, приєднуючись до існуючих Dramatic Black, Dynamic Orange і Pearl White.
Очікується, що ця зміна внесе нову енергію в модельний ряд, зберігаючи при цьому сучасну та яскраву привабливість моделей.
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Кольорова революція Harley-Davidson у 2025 році обіцяє не тільки залучити нових гонщиків, але й продовжувати зачаровувати давніх шанувальників бренду, пропонуючи поєднання класичного дизайну та сучасних інновацій.